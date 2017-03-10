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На Дону разыскивается мужчина, пропавший два месяца назад

На Дону разыскивается мужчина, пропавший два месяца назад

В Ростовской области разыскивается 40-летний житель Новошахтинска Арслан Раджабович Ибрагимов.

С 15 января мужчина не выходит на связь с родственниками. В Новошахтинске он проживал на улице Соколова. В настоящее время пропавшего разыскивает полиция, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». В донском главке сообщили приметы новошахтинца.
- На вид ему 40 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы, носит бороду и усы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.- Среди особых примет: оттопырена верхняя часть левого уха, шрам в затылочной части головы длиной 5 сантиметров, на левом плече шрам от ожога округлой формы.

В день исчезновения на Арслане Ибрагимове была чёрная вязаная шапка, серая куртка, синие брюки, черные туфли. Всех, кому, что-нибудь известно о том, где находится пропавший мужчина или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863-69) 2-08-26, 8-904-506-63-92 или 02.

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