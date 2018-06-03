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На Дону при раскопках нашли опорный пункт немцев времен ВОВ

На Дону при раскопках нашли опорный пункт немцев времен ВОВ
При раскопках в Ростовской области обнаружили немецкий опорный пункт и останки советских солдат. Об этом 4 июня рассказали в объединенном поисковом отряде «Миус-фронт».

На Дону продолжаются поиски погибших солдат Красной армии. Недавно в 30 километрах от Ростова поисковики нашли немецкий опорный пункт. В 1941 году его штурмовала 339-я Ростовская пехотная дивизия. Там же были найдены и останки наших солдат.

- У одного из них в нагрудном кармане был медальон с именем и фамилией, - сообщили в объединении.

Однако при обстреле в медальон попала пуля, поэтому имя и фамилия бойца не сохранились.

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