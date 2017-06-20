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На Дону планируют ввести нормы вылова рыбы и раков для рыболовов-любителей

На Дону планируют ввести нормы вылова рыбы и раков для рыболовов-любителей

В Ростовской области планируют ввести нормы вылова рыбы и раков для частных лиц. Рыбакам могут запретить вылавливать больше 5 килограммов рыбы в день.

Инициатива была озвучена 21 июня во время заседания рыбохозяйственного совета Ростовской области. Участники заседания предложили установить нормы: рыбакам-любителям ловить больше 5 килограммов рыбы в день, кроме случая, когда вес одной пойманной особи превышает 5 килограммов. Также предлагается запретить удить больше пяти рыбцов, двух судаков и 30 раков за день.

Авторы инициативы считают, что развитие любительского рыболовства негативно сказывается на состоянии запасов водно-биологических ресурсов региона.

Предложение решено доработать и обсудить с жителями региона и общественными организациями.

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