На Дону планируют ввести нормы вылова рыбы и раков для рыболовов-любителей





В Ростовской области планируют ввести нормы вылова рыбы и раков для частных лиц. Рыбакам могут запретить вылавливать больше 5 килограммов рыбы в день.



Инициатива была озвучена 21 июня во время заседания рыбохозяйственного совета Ростовской области. Участники заседания предложили установить нормы: рыбакам-любителям ловить больше 5 килограммов рыбы в день, кроме случая, когда вес одной пойманной особи превышает 5 килограммов. Также предлагается запретить удить больше пяти рыбцов, двух судаков и 30 раков за день.



Авторы инициативы считают, что развитие любительского рыболовства негативно сказывается на состоянии запасов водно-биологических ресурсов региона.



Предложение решено доработать и обсудить с жителями региона и общественными организациями.