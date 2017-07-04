На Дону ожидается аномальная жара
В Ростовской области ожидается аномальная жара. Высокая температура, свыше 30 градусов, прогнозируется с 7 по 9 июля.
По данным ростовского Гидрометцентра, в Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском, Ремонтненском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.
Местами в южных, юго-восточных районах, в Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.
В связи с жарой донское МЧС объявило штормовое предупреждение. В ведомстве отмечают, при таком режиме запрещено разводить костры на природе, поджигать сухую траву и камыш.