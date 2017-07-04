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На Дону ожидается аномальная жара

На Дону ожидается аномальная жара
В Ростовской области ожидается аномальная жара. Высокая температура, свыше 30 градусов, прогнозируется с 7 по 9 июля.

По данным ростовского Гидрометцентра, в Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском, Ремонтненском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Местами в южных, юго-восточных районах, в Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.

В связи с жарой донское МЧС объявило штормовое предупреждение. В ведомстве отмечают, при таком режиме запрещено разводить костры на природе, поджигать сухую траву и камыш.

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