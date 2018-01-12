На Дону объявлено экстренное предупреждение из-за ветрового сгона воды



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В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ветрового сгона воды.

По данным Росгидромета, 14-15 января на устьевом участке реки Дон ожидается дальнейшее понижение уровней воды с достижением опасной отметки у города Азова. На участке Аксай - Ростов-на-Дону уровень воды будет находиться значительно ниже неблагоприятных отметок.

- Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - а также нарушения в работе водозаборных сооружений.



Добавим, ночью в Ростове прогнозируется небольшой снег, а температура воздуха опустится до -10. В понедельник, 15 января, в течение дня в донской столице также ожидается снег. С утра в Ростове - до -8 градусов, днём - до -6.