На 3 месяца перекроют движение транспорта в центре Ростова



На три месяца перекроют движение транспорта в центре Ростова.



В связи с капитальным ремонтом здания киноинститута имени Герасимова с 19 мая по 30 августа движение транспортных средств будет ограничено на улице Темерницкой, 38.



Также на неделю, с 18 по 25 мая, пешеходы не смогут передвигаться по проспекту Буденновскому, 49 из-за реставрации. Ограничение будет действовать каждый день с 0.00 до 6.00.



Кроме того, из-за Всероссийского полумарафона 24 мая с 6.30 до 13.30 будет запрещено движение транспорта по следующим участкам:

- улица Береговая (от переулка Соборного);

- Богатяновский спуск;

- улица Седова;

- проспект Соколова;

- улица Большая Садовая (до проспекта Театрального, разворот);

- проспект Соколова;

- улица Пушкинская (пешеходная часть до проспекта Кировского);

- проспект Соколова;

- улица Донская;

- переулок Соборный;

- улица Береговая (до проспекта Буденновского).