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На 3 месяца перекроют движение транспорта в центре Ростова

На 3 месяца перекроют движение транспорта в центре Ростова
На три месяца перекроют движение транспорта в центре Ростова.

В связи с капитальным ремонтом здания киноинститута имени Герасимова с 19 мая по 30 августа движение транспортных средств будет ограничено на улице Темерницкой, 38.

Также на неделю, с 18 по 25 мая, пешеходы не смогут передвигаться по проспекту Буденновскому, 49 из-за реставрации. Ограничение будет действовать каждый день с 0.00 до 6.00.

Кроме того, из-за Всероссийского полумарафона 24 мая с 6.30 до 13.30 будет запрещено движение транспорта по следующим участкам:
- улица Береговая (от переулка Соборного);
- Богатяновский спуск;
- улица Седова;
- проспект Соколова;
- улица Большая Садовая (до проспекта Театрального, разворот);
- проспект Соколова;
- улица Пушкинская (пешеходная часть до проспекта Кировского);
- проспект Соколова;
- улица Донская;
- переулок Соборный;
- улица Береговая (до проспекта Буденновского).

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