Компания мужчин в Ростове наказала кладбищенских вандалов, облив их чёрной краской





Компания мужчин наказала кладбищенских вандалов, воровавших металл с могил на Северном кладбище.



Несколько ростовчан застали двух молодых людей на месте преступления. Мужчины не стали вызывать полицию, а решили устроить над воришками самосуд. Сначала заставили их раздеться до трусов и сеть друг к другу спиной. Затем они вылили на головы парням чёрную краску и размазали её по лицам и телам кисточкой. Всё происходящее народные мстители снимали на камеру.

- Это вандалы, которые воруют металлолом, - прокомментировал автор записи, - и так будет с каждым, кто будет пойман: покрашен черной краской, чтобы больше не воровал.



Кроме того, мужчины заставили вандалов на камеру пообещать, что те больше не приблизятся к кладбищу.



