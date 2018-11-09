Из-за непогоды сотни жителей Ростова не смогли попасть вовремя домой



Первый снег обрушился на донскую столицу внезапно, несмотря на прогнозы синоптиков. Ни автомобилисты, ни общественный транспорт не были готовы к сложным метеоусловиям, сложившимся в Ростове 12 ноября.



Так, в ловушке оказались сотни ростовчан, которые пытались уехать из разных районов города. Огромная очередь из пассажиров образовалась на конечной остановке «Центральный рынок». В частности, люди ждали маршрут № 27, а также № 1, чтобы уехать в Суворовский. Простояв не менее получаса, горожане и вовсе отчаялись дождаться своего транспорта.



Немалую стойкость пришлось проявить и жителям Западного, чтобы уехать из центра. Около 20 часов на Центральном рынке не менее сотни человек ждали автобус № 71, чтобы уехать на Западный и в Левенцовку.



Стоит отметить, что пробки к 21 часу стали потихоньку рассасываться. Сейчас наиболее затруднено движение в центре города - на проспектах Нагибина, Ворошиловском и Буденновском, а также на улицах Стадионной и Зоологической.