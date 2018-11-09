Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за непогоды сотни жителей Ростова не смогли попасть вовремя домой

Из-за непогоды сотни жителей Ростова не смогли попасть вовремя домой
Первый снег обрушился на донскую столицу внезапно, несмотря на прогнозы синоптиков. Ни автомобилисты, ни общественный транспорт не были готовы к сложным метеоусловиям, сложившимся в Ростове 12 ноября.

Так, в ловушке оказались сотни ростовчан, которые пытались уехать из разных районов города. Огромная очередь из пассажиров образовалась на конечной остановке «Центральный рынок». В частности, люди ждали маршрут № 27, а также № 1, чтобы уехать в Суворовский. Простояв не менее получаса, горожане и вовсе отчаялись дождаться своего транспорта.

Немалую стойкость пришлось проявить и жителям Западного, чтобы уехать из центра. Около 20 часов на Центральном рынке не менее сотни человек ждали автобус № 71, чтобы уехать на Западный и в Левенцовку.

Стоит отметить, что пробки к 21 часу стали потихоньку рассасываться. Сейчас наиболее затруднено движение в центре города - на проспектах Нагибина, Ворошиловском и Буденновском, а также на улицах Стадионной и Зоологической.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.