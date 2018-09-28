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Из Ростова в Пермь запустят прямой рейс

Из Ростова в Пермь запустят прямой рейс
Фото: Region61.biz
Прямой рейс свяжет Ростов и столицу Урала. Первый самолёт отправится в Пермь 2 ноября, сообщает «Ростов-Транспорт».

По предварительным данным, полёты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Из донской столицы самолёты будут вылетать в 14:00 и приземляться в Перми в 20:20 (время местное, мск +2). Обратный вылет - в 21:15 по местному времени и прибытие в Ростов - в 23:25.

Рейс запускает авиакомпания «Азимут». Билеты в продажу пока не поступили. Как предполагает «Ростов-Транспорт», речь идёт о продлении рейса «Азимута» Ростов-на-Дону - Нижний Новгород до Перми, с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде.

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