Футбольный клуб «Ростов» приобретает 14 тонн мясной продукции более чем на 5 млн рублей



«Ростов» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который поставит в клуб почти 14 тонн мясной продукции. «Желто-синие» готовы отдать за мясо более 5 миллионов рублей.



Так, согласно документам ФК «Ростов» покупает 300 перепелок, 230 килограммов вырезки молодого теленка, 2 200 килограммов куриных окорочков, 700 килограммов филе индейки, печень кролика и курицы, а также говяжьи щечки.



Отдельным пунктом прописано, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 декабря. Победитель определится в этот же день.