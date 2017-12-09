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Футбольный клуб «Ростов» приобретает 14 тонн мясной продукции более чем на 5 млн рублей

Футбольный клуб «Ростов» приобретает 14 тонн мясной продукции более чем на 5 млн рублей
«Ростов» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который поставит в клуб почти 14 тонн мясной продукции. «Желто-синие» готовы отдать за мясо более 5 миллионов рублей.

Так, согласно документам ФК «Ростов» покупает 300 перепелок, 230 килограммов вырезки молодого теленка, 2 200 килограммов куриных окорочков, 700 килограммов филе индейки, печень кролика и курицы, а также говяжьи щечки.

Отдельным пунктом прописано, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 декабря. Победитель определится в этот же день.

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