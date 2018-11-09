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Экстренные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Экстренные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Донской регион не был готов к холоду и всё усиливающемуся снегопаду. По всей области машины попадают в аварии, потому что водители не справляются с управлением. Люди на остановках мёрзнут, ожидая автобусы, которые стоят в пробках.

В связи с такой кошмарной ситуацией правительство региона перевело экстренные службы в режим повышенной готовности. К работе подключены около тысячи спасателей. Помимо этого, на дороги выйдет почти сотня тягачей для эвакуации транспорта, застрявшего в снегу.

Также вдоль региональных и федеральных трасс появятся 200 пунктов обогрева для людей, которые не могут спастись от непогоды или застряли в пробке.

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