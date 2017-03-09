Двух студентов, укравших деньги из ящика для пожертвований, задержали в Новочеркасске: видео





Двух студентов, укравших деньги из ящика для пожертвований, задержали в Новочеркасске. Злоумышленников нашли 10 марта.



Молодые люди, одному из которых 19, другому 21 год, пришли в супермаркет «Ассорти» новочеркасского микрорайона Хотунок 2 марта. Там они приметили коробку для пожертвований на лечение тяжелобольного ребенка. В ящике лежало около семи тысяч рублей. Один из молодых людей отвлекал продавца, а второй схватил коробку и скрылся, на ходу рассыпав часть денег. Личность злоумышленников установили благодаря камерам наблюдения сообщает DonDay- Новочеркасск.



На задержанных студентов завели уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит до семи лет тюрьмы. При этом 21-летний парень уже был ранее судим.



