Двоих мужчин со «спайсом» задержали в Ростове





20 и 25 февраля в Первомайском районе Ростова задержали двоих мужчин с наркотиками.



По данным пресс-службы Управления Росгвардии, 20 февраля 32-летний житель Аксая сидел в автомобиле, припаркованном на улице Стремительной в Ростове. Когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, мужчина занервничал. Его обыскали и забрали полимерный пакет с порошкообразным веществом. В пакете оказался «спайс».



Второй случай произошел 25 февраля. 22-летний парень вел себя странно и беспокойно на улице Демитрова. Мужчину задержали. У него нашли пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком.



На обоих мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».