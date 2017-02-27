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Двоих мужчин со «спайсом» задержали в Ростове

Двоих мужчин со «спайсом» задержали в Ростове

20 и 25 февраля в Первомайском районе Ростова задержали двоих мужчин с наркотиками.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии, 20 февраля 32-летний житель Аксая сидел в автомобиле, припаркованном на улице Стремительной в Ростове. Когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, мужчина занервничал. Его обыскали и забрали полимерный пакет с порошкообразным веществом. В пакете оказался «спайс».

Второй случай произошел 25 февраля. 22-летний парень вел себя странно и беспокойно на улице Демитрова. Мужчину задержали. У него нашли пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком.

На обоих мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

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