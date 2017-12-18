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Две сборные на ЧМ-2018 могут выбрать тренировочную базу в Ростовской области

Две сборные на ЧМ-2018 могут выбрать тренировочную базу в Ростовской области

Две сборные ещё не определились с тренировочными базами на ЧМ-2018.

Несколько команд заинтересовались спорткомплексом им. Лакомова в Азове, но ответа пока не дали, сообщает DonDаy.ru Азов.

Ранее, сообщалось о том, что ни одна из сборных не выбрала тренировочные площадки Ростова. Однако представители Уругвая и Саудовской Аравии ещё даже не выбирали тренировочные базы. Все команды-участники мундиаля должны определиться с местом тренировок к марту 2018 года.

Добавим, что болельщики из трёх стран - Германии, Исландии и США уже забронировали места в азовских отелях на время проведения мирового первенства.

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