Две сборные на ЧМ-2018 могут выбрать тренировочную базу в Ростовской области





Две сборные ещё не определились с тренировочными базами на ЧМ-2018.



Несколько команд заинтересовались спорткомплексом им. Лакомова в Азове, но ответа пока не дали, сообщает DonDаy.ru Азов.



Ранее, сообщалось о том, что ни одна из сборных не выбрала тренировочные площадки Ростова. Однако представители Уругвая и Саудовской Аравии ещё даже не выбирали тренировочные базы. Все команды-участники мундиаля должны определиться с местом тренировок к марту 2018 года.



Добавим, что болельщики из трёх стран - Германии, Исландии и США уже забронировали места в азовских отелях на время проведения мирового первенства.