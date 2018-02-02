Дончанин Дмитрий Нагорный сдвинул БелАЗ весом 45 тонн



Спортсмен из Донецка Дмитрий Нагорный сдвинул с места грузовик БелАЗ весом более 45 тонн. Сам мастер силового экстрима считает это разминкой перед более серьёзным испытанием. В ближайший месяц он планирует установить новый мировой рекорд, протянув поезд весом 400 тонн.



В 2016 году Дмитрий Нагорный обновил рекорд России по силовой тяге, сдвинув с места железнодорожный состав весом 370 тонн. Рекорд был поставлен в Красносулинском районе на территории Исаевского машиностроительного завода. Специально для силача подготовили состав из 12 вагонов общим весом 370 тонн. Это на десять тонн больше, чем рекорд саратовского спортсмена Вячеслава Максюты.



В феврале 2018 года Дмитрий решил пойти на новый рекорд и увеличить нагрузку. А пока к событию идут приготовления, спортсмен разминается.

— Еще в начале года я твердо решил, что готов на большее, в моих силах сдвинуть с места состав весом 400 тонн, но реализация моих планов немного затянулась, — рассказывает донецкий богатырь. — Все упиралось в наличие ровной железной дороги, тринадцати вагонов и локомотива. На Исаевском машиностроительном заводе, где я устанавливал свой прошлый рекорд, такое количество инвентаря отсутствовало и, по словам руководства, появится не раньше весны. Поэтому пришлось искать альтернативу. Сейчас ведутся переговоры с руководством РЖД о предоставлении мне линии и необходимого веса. Ответа пока нет.



Чтобы не терять форму, Дмитрию приходится много заниматься. В качестве разминки он решил сдвинуть с места грузовой автомобиль. Помочь ему согласились на Каменском щебеночном заводе. Там предоставили автомобиль БелАЗ весом 45 тонн. Металлическую лестницу спортсмен привез с собой. Зацепив за плечи трос, Дмитрий Нагорный не только сдвинул с места многотонную машину, но и протащил её несколько метров.



Посмотреть на спортсмена собрались многочисленные работники предприятия. Люди, настроенные скептически, не верили глазам, когда грузовик сдвинулся с места.



