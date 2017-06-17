Директор «Службы городских кладбищ» в Ростове требовал взятку у бизнесмена за место на кладбище





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения «Служба городских кладбищ» и администратора организации. Они подозреваются в покушении на получение взятки через посредника.



По версии следствия, подозреваемые потребовали от предпринимателя, работающего в сфере ритуально-похоронных услуг 72 тыс. руб. за предоставление его клиенту места для захоронения на Северном кладбище. Взятку они попросили передать через посредника.

- Довести до конца свой преступный умысел, направленный на получение взятки, они не смогли, поскольку посредник после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в донском СКР.



Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.



Следователям также предстоит дать оценку действиям посредника в получении взятки.

