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Директор «Службы городских кладбищ» в Ростове требовал взятку у бизнесмена за место на кладбище

Директор «Службы городских кладбищ» в Ростове требовал взятку у бизнесмена за место на кладбище

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения «Служба городских кладбищ» и администратора организации. Они подозреваются в покушении на получение взятки через посредника.

По версии следствия, подозреваемые потребовали от предпринимателя, работающего в сфере ритуально-похоронных услуг 72 тыс. руб. за предоставление его клиенту места для захоронения на Северном кладбище. Взятку они попросили передать через посредника.
- Довести до конца свой преступный умысел, направленный на получение взятки, они не смогли, поскольку посредник после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в донском СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Следователям также предстоит дать оценку действиям посредника в получении взятки.

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