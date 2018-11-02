Директор цирка Ростова обжалует решение о своём увольнении в суде



Директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко обжалует решение о своём увольнении в суде. Исковое заявление зарегистрировал Ленинский суд Ростова.



Напомним, что в конце октября текущего года директор Росгосцирка Дмитрий Иванов сократил должность директора в Ростовском цирке. По словам Дмитрия Резниченко, вместе с ним был сокращён почти весь персонал цирка.



При этом экс-директор утверждает, что репрессии руководства Росгосцирка коснулись не только его.

«РГЦ наносит новый удар - Екатеринбург, Марчевский, лучший директор, по-настоящему великий человек, легенда!!! Гендиректор РОСГОСЦИРКА, похоже, полностью уверовал в свою безнаказанность, сократили в Ростове должность директора цирка и практически весь коллектив! До этого сократили высказавших недовольство, коллектив Севастопольского цирка, сократили неугодного директора цирка в Рязани!!! Сейчас пытаются реализовать эту схему в Екатеринбурге! – написал Резниченко на своей странице в соцсети.



Добавим, что в конце октября Ростовский цирк открылся после почти семимесячного перерыва в работе. В начале апреля учреждение закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности.