Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Директор цирка Ростова обжалует решение о своём увольнении в суде

Директор цирка Ростова обжалует решение о своём увольнении в суде
Директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко обжалует решение о своём увольнении в суде. Исковое заявление зарегистрировал Ленинский суд Ростова.

Напомним, что в конце октября текущего года директор Росгосцирка Дмитрий Иванов сократил должность директора в Ростовском цирке. По словам Дмитрия Резниченко, вместе с ним был сокращён почти весь персонал цирка.

При этом экс-директор утверждает, что репрессии руководства Росгосцирка коснулись не только его.
«РГЦ наносит новый удар - Екатеринбург, Марчевский, лучший директор, по-настоящему великий человек, легенда!!! Гендиректор РОСГОСЦИРКА, похоже, полностью уверовал в свою безнаказанность, сократили в Ростове должность директора цирка и практически весь коллектив! До этого сократили высказавших недовольство, коллектив Севастопольского цирка, сократили неугодного директора цирка в Рязани!!! Сейчас пытаются реализовать эту схему в Екатеринбурге! – написал Резниченко на своей странице в соцсети.

Добавим, что в конце октября Ростовский цирк открылся после почти семимесячного перерыва в работе. В начале апреля учреждение закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.