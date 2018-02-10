Депутаты донского парламента предлагают снабдить ведомственные общежития системами видеонаблюдения





Депутаты Законодательного собрания Ростовской области подготовили обращение к председателю правительства Российской Федерации с предложением установить на ведомственных общежитиях системы видеонаблюдения. Обращение рассмотрели и одобрили во время выездного заседания комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку.



В настоящее время законом устанавливаются требования к антитеррористической защищенности ряда объектов: спортивных сооружений, школ, гостиниц, студенческих общежитий. Но при этом требования не распространяются на нестуденческие общежития, так называемые ведомственные. Многие из них в свое время перешли в частную собственность, находятся в неудовлетворительном состоянии, а их собственники не заинтересованы в обеспечении безопасности проживающих в них жильцов.

- Если сейчас гостиницы, хостелы, студенческие общежития и образовательные учреждения по закону обязаны вести на своей территории видеонаблюдение, должны быть оснащены тревожными кнопками и так далее, то относительно ведомственных общежитий, которых только в Ростове-на-Дону около тридцати, такие требования не установлены, - прокомментировала заместитель председателя Законодательного собрания - председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.



Она подчеркнула, что эти общежития представляют собой места наибольшего скопления людей, где постоянно меняется контингент проживающих. Поэтому для своевременного выявления и предупреждения преступлений на данных территориях решено обратиться в правительство России с предложением привести в соответствие действующую нормативную базу и включить эти учреждения в систему антитеррористической безопасности. Данный вопрос включен в повестку дня предстоящего заседания Законодательного собрания, которое состоится 14 февраля.



Как добавил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов, на данные объекты следует распространить практику введения паспортов антитеррористической защищенности. Они предусматривают не только оснащение здания камерами, но и кнопкой вызова полиции. Он также отметил, что в перспективе следует перейти на систему интеллектуального видеонаблюдения, которая способна распознавать лица, выявлять тревожные ситуации, связанные с большим количеством людей.