Четырех слонов провели по центральным улицам Ростова



Сотрудники цирка провели четырех слонов по центральным улицам Ростова. Утром 16 сентября горожане следили за удивительным зрелищем. В центре донской столицы шли четыре больших млекопитающих. Слонов вели дрессировщики из ростовского цирка.



Необычная «колонна» прошла по улице Пушкинской от Буденновского проспекта до парка имени Горького, где слоны выступили для собравшихся местных жителей. Сотрудники цирка поблагодарили животных за отлично выполненные трюки, покормив их яблоками. Сотни ростовчан с радостью наблюдали за слонами и фотографировались с ними.



После окончания мероприятия дрессировщики отвели млекопитающих в здание цирка. Сейчас слоны отдыхают и готовятся к новым выступлениям.

