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Четыре троллейбусных маршрута появятся в Ростове

Четыре троллейбусных маршрута появятся в Ростове
В Ростове запустят четыре новых троллейбусных маршрута, которые пустят с Центрального рынка на Сельмаш, а также до Стройгородка, Молкомбината и Военведа.

Как сообщает «Ростовский городской транспорт», это касается троллейбусов № 7 (Центральный рынок - Сельмаш), № 10 (Центральный рынок - Молкомбинат, № 14 (Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки) и № 17 (Центральный рынок - Стройгородок).

Для этого нужно будет провести капремонт одной контактной сети протяженностью порядка 10 километров маршрута № 7, а также заново проложить маршрут от площади 2-й Пятилетки до Стройгородка по улицам Вавилова, Таганрогской, затем по Дачной и 56-й Армии.

Для того чтобы запустить эти троллейбусы, нужно не менее 440 миллионов рублей на ремонт и покупку новых машин.

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