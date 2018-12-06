Четыре троллейбусных маршрута появятся в Ростове



В Ростове запустят четыре новых троллейбусных маршрута, которые пустят с Центрального рынка на Сельмаш, а также до Стройгородка, Молкомбината и Военведа.



Как сообщает «Ростовский городской транспорт», это касается троллейбусов № 7 (Центральный рынок - Сельмаш), № 10 (Центральный рынок - Молкомбинат, № 14 (Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки) и № 17 (Центральный рынок - Стройгородок).



Для этого нужно будет провести капремонт одной контактной сети протяженностью порядка 10 километров маршрута № 7, а также заново проложить маршрут от площади 2-й Пятилетки до Стройгородка по улицам Вавилова, Таганрогской, затем по Дачной и 56-й Армии.



Для того чтобы запустить эти троллейбусы, нужно не менее 440 миллионов рублей на ремонт и покупку новых машин.