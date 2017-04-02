Четверых мошенников, заработавших на липовых ДТП 2,6 млн. руб. осудят в Ростове





Четверых человек, заработавших на липовых ДТП 2,6 млн. руб. будут судить в Кировском районном суде Ростова. Злоумышленники «промышляли» мошенничеством в сфере страхования.



По версии следствия, мужчины за четыре месяца несколько раз создавали фиктивные страховые случаи. Они фальсифицировали аварии с участием своих люксовых иномарок и автомобилей других горожан. Затем злоумышленники обращались за компенсацией, и после проведенной оценки получали её.



По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, мужчин будут судить по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой».