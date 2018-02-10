Бойцы ЧВК «Вагнера» уничтожили террористов, ответственных за гибель российского летчика в Сирии



Стало известно, что в Сирии прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы боевики, принадлежавшие к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщает DonDay.ru.



Именно террористы этой организации были причастны к гибели российского летчика Романа Филипова, чей самолет Су-25 был сбит в Идлибе в начале февраля. Предполагается, что выстрел в истребитель террористы совершили с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).



Операцию по устранению террористов провели представители российской частной военной компании «Вагнера» при помощи сирийской армии. Арабские СМИ предполагают, что это была именно месть за российского пилота.



Напомним, 3 февраля в Сирии был сбит российский истребитель Су-25. Находившийся за штурвалом Роман Филипов сумел катапультироваться, однако, к сожалению, попал в осаду боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».



Летчик пытался отстреливаться от террористов, однако долго сопротивляться в одиночку не мог. Чтобы не попасть в плен, боец принял решение подорвать себя гранатой. За проявленное в данной ситуации мужество Роман Филипов был посмертно награжден званием Героя России.



Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», которая является одним из подразделений известной на весь мир террористической организации «Аль-Каида»**, практически сразу взяла на себя ответственность за случившееся.



Так как правительственные войска Сирии продолжают освобождать территорию страны от различных террористических групп, их очередной целью и стала «Хайат Тахрир аш-Шам». При этом бойцы ЧВК «Вагнера» приняли особенно активное участие в данной операции, в том числе и из-за погибшего российского летчика. Военные двух стран организовали наступление в районе Идлиба и ликвидировали очередную террористическую ячейку.



*деятельность группировки запрещена на территории Российской Федерации.

** деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.