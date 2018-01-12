Блогер из Ростова предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в форме с символикой СССР



Блогер из Ростова-на-Дону предложил российским спортсменам выступать в форме с символикой СССР на Олимпиаде в Пхенчхане. Петицию Вадима Манукяна можно увидеть и поддержать на портале инициатив.



Донского блогера возмутил запрет на выступление спортсменов в форме с символикой России. Однако Вадим предложил свой выход из ситуации. Герб Советского Союза олимпийский комитет не запрещал, а значит, форма с символикой СССР станет выходом или как минимум замечательным альтернативным вариантом для сборной.



- В историческом прошлом важно выделить то, что нас объединяет, - высказал свою позицию Вадим Манукян. - Если символика с надписью «СССР» вдохновляла спортсменов на победы, то почему бы в нынешней непростой ситуации не использовать ее снова? Это лучше, чем выступать вовсе без опознавательных знаков.



Всего за несколько часов петиция собрала более, чем 2,5 тысячи подписей. Более того, идея Манукяна нашла большое количество откликов и единомышленников по всей стране. К примеру, в Сети появилась идея включить песню Олега Газманова «Сделан в СССР» во время выхода российской сборной.