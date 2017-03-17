Автомобилисты несколько часов простояли в пробке около «Меги» в Аксае: видео





Автомобилисты несколько часов простояли в пробке около «Меги» в Аксае. 19 марта возле торгового центра образовался дорожный затор. Машины не могут нормально проехать с самого утра.

- Мы не могли нормально проехать от гипермаркета до поселка Рассвет,- рассказал Rostov.ru один из водителей.- Съездили по магазинам! Простояли в пробке около трех часов, и только под вечер вернули в Новочеркасск.



Многие ростовчане и жители области посетовали на то, что им пришлось потратить свой единственный выходной на то, чтобы выбраться из дорожного затора. Однако пробка в этом районе в последнее время не редкость – недалеко от «Меги» проводят ремонтные работы.



