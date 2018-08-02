Архитекторы Ростова одобрили проект нового микрорайона в Пролетарском районе





Проект крупного жилого комплекса в в Александровке одобрен архитекторами Ростова-на-Дону.



На территории площадью около 36 гектар рядом с Александровской рощей один из ведущих застройщиков планирует возвести жилые дома и социальные объекты.



Накануне проект прошел публичные слушания. В обсуждении принимали участие наряду с обычными ростовчанами представители профессионального сообщества. С будущим объектом присутствующих познакомила специалист ООО «Проектный институт архитектуры и строительства», главный архитектор проекта Елена Парчелли. Она рассказала, что рядом с жилым комплексом появятся детские сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, дом быта. Проектом предусмотрены площадки для активного и спокойного отдыха.







Проект положительно оценил член союза архитекторов России, почетный архитектор РФ Владимир Гейер. Он отметил, что планировка будущего микрорайона выполнена грамотно, качественно, с учетом всех необходимых требований.

- Никакие законодательные нормы при подготовке проекта не нарушены. Вся представленная документация выполнена добротно, - отметил Гейер. – Социальными объектами - детскими садами, школами, парковками новый микрорайон обеспечен.



Поддержал проект и главный архитектор Ростова Роман Илюгин, представивший его на общественных слушаниях.



По словам директора «ЮгСтройИнвенст-Дон» Игоря Папко, представленный проект выполнен в соответствии с требованиям регионального строительного законодательства:

- Мы работаем в рамках действующего строительного законодательства, реализуем проекты не только максимально комфортные, но и, в то же время, учитывающие требования надзорных органов. И, что самое важное, жилье от «ЮСИ» доступно для большинства жителей регионов.



Он отметил, что строительная отрасль претерпевает изменения. Появляются новые нормы и требования. Компания постоянно взаимодействует с Министерством строительства России, получая разъяснения по тем или иным нормативно-техническим документам. Согласно последним изменениям, появилось такое понятие как «доля комфорта» в жилых районах.

- В федеральном ведомстве подтвердили правильность стратегии работы в регионах, выбранной компанией, - подчеркнул Игорь Папко. - В частности было сказано, что положение нормативного документа по увеличению доли комфорта могут носить лишь рекомендательный характер, а обязательными для применения являются требования минимально необходимые для обеспечения безопасности, в том числе требования включённые в Перечень национальных стандартов и сводов правил на основе которых проектируются микрорайоны.



Игорь Папко добавил, что планировка участка рядом с Александровской рощей также полностью соответствует всем строительным нормам. Проект, который ростовчанам представили на публичных слушаниях, является окончательным вариантом и не требует корректировок, поскольку изначально создавался с применением действующих законодательных стандартов.



Кроме того, в новостройках «ЮСИ» часть квартир получат обманутые дольщики. Это еще один факт в пользу реализации проекта.



