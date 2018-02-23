Активист из Воронежской области просит спасти от масштабных загрязнений реку Дон



Активист из Воронежской области просит спасти от масштабных загрязнений реку Дон. Свое обращение Денис Щербаченко разместил на популярном портале.



Житель села Новоживотинное Воронежской области рассказал, что в сентябре 2016 года начал свою работу крахмало-паточный завод ООО «СП Дон». Предприятие открылось на левом берегу реки Дон в 27 километрах от Воронежа. Все отходы попадают прямо в реку, а от стойкого запаха продуктов переработки не спасают даже очистные сооружения.



«Просим экологические службы обратить внимание на эту проблему и проверить качество очистки сточных вод, которые сбрасываются в водоем», - резюмирует автор инициативы.



Обращение Дениса Щербаченко за сутки поддержали примерно сто человек.