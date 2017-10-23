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Активист из Ростова требует убрать памятник «Героям Донбасса»

Активист из Ростова требует убрать памятник «Героям Донбасса»
Активист из Ростова требует убрать памятник «Героям Донбасса». Петицию о его сносе пользователь И.Ж. разместил на сайте Сhange.org.

Ростовчанин утверждает, что такой монумент не имеет никакого отношения к России, в частности к донской столице. Он удивлен и тем, что его открытие посетили представители местных властей.
«Представьте себе ситуацию, при которой в США в 1995 году ставится памятник «Героям Ичкерии», и на его открытии присутствуют госсекретарь США и президент Завгаев», - размышляет активист.

Автор петиции уверен, что открытие такого монумента - проявление пренебрежения к местным жителям. И.Ж. считает, что памятник нельзя оставлять в столице Донского края.
«С позиции всего, что нас окружало, Донбасс - это либо регион Украины, либо непризнанная республика, либо террористическая организация. Кто дал право оскорблять другие страны подобными сооружениями? Это даже не история. Выводы не сделаны, конфликт не закончен. Поставив памятник в центре Ростова, вы олицетворяете позицию Ростова. Позицию, которую вы у нас, населения, не спрашивали.

Так почему же он стоит? Если оснований на то нет? Самый лучший ответ на такие вещи в нашей стране - потому что. Будет весьма неудивительно, если данное сооружение будет снесено в неофициальном порядке, потому что это оскорбление, которое лично я терпеть не стану. Памятник «Героям» Донбасса необходимо демонтировать», - приводит свои доводы автор обращения.

Отметим, что торжественное открытие памятника «Героям Донбасса» состоялось 16 октября. На мероприятии присутствовал глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

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