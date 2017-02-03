Афиша выходных в Ростове





В субботу, 4 февраля в Ростовском академическом молодежном театре пройдет представление для детей - история о Девочке и Великане «Урок французской кухни». Автор и режиссер постановки- француз Луиз Левек. Представление начнется в 11:00 на малой сцене, посетить ее можно с детьми от трех лет. А в 13:00 в этом же театре покажут представление по рассказу А.П. Чехова «Каштанка» (режиссер П. Зобнин) для детей от семи лет.







Молодежный театр покажет представления и для более взрослой аудитории. 4 февраля в 19:00 на большой сцене покажут сцены из дачной жизни по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (режиссер Олег Куликов), а 5 февраля в 19:00 там же покажут сказку для взрослых по повести Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (14+) режиссера Михаила Заеца.



В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького 4 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалеон». А на следующий день, 5 февраля, жители и гости города смогут посетить театральную гостиную «Волшебство театрального закулисья» в Ростовском государственном театре кукол имени В.С. Былкова (начало в 15:30). А в Доме офицеров 4 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Чай с мятой или лимоном?».







Любителям классической музыки и балета тоже не придется скучать. В Ростовском государственном музыкальном театре 4 февраля в 18:00 пройдет спектакль-ревю «Звуки мюзикла», а 5 февраля в это же время - балет Чайковского «Лебединое озеро». Произведения Чайковского можно будет послушать в Ростовской областной филармонии. Там 5 февраля в 17:00 пройдет концерт «Всей семьей в концертный зал».







В Городском Доме творчества тоже пройдет много событий. В субботу утром, в 9:00, там продолжится фестиваль «Будущее начинается здесь». Конкурсанты будут соревноваться в номинациях «Инструментальное искусство», «Академический вокал», «Концертмейстерское мастерство», «Волшебная гармонь», «Вокал». Победители станут известны в воскресенье на гала-концерте (начало – в 13:00). А в субботу в 17:00 в городском Доме творчества покажут рок-оперу «Песнь о Довакине» по мотивам культовой игры «The Elder Scrolls: Skyrim» .



В Ростовском областном музее изобразительных искусств 5 февраля в 15:00 пройдет концерт-посвящение из произведений М.П. Мусоргского «И слышен волн печальный шум».



В свободном пространстве «Циферблат» в субботу в 11:00 пройдут уроки английского в игровой форме «English Creative Lab». С 13:00 там будет работать «Свободная мастерская», где гости смогут научиться создавать интересные вещи для дома и интерьера.



В 17:00 в «Циферблате» пройдут «Очень испанские игры»- интерактив для желающих изучать испанский язык.

В 19:00 там же пройдет русская народная вечерка с участием музыканта, носителя русской традиции, исполнителя русских народных песен Евгения Ербенева.



5 февраля в 14:00 «Циферблат» приглашает любых желающих научиться играть на музыкальном инструменте под названием «глюкофон». В 16:00 там пройдет «Интеллектуальный фуршет» для любителей философских дискуссий. А в 17:00 – начнется «Мелодия на 3 голоса», вечер, посвященный высокой лирике и музыке. Кроме того, в 19:00 в свободном пространстве пройдет игра «CashFlow», направленная на развитие финансового мышления.