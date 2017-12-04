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6 млн рублей потратят на аренду транспорта для донских депутатов

6 млн рублей потратят на аренду транспорта для донских депутатов
Фото: Autojurnal.ada-lab.ru

6 млн рублей потратят на аренду автомобилей для 13 депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, представляющих интересы Ростовской области. Транспортные услуги будут оплачиваться из бюджета области.

В настоящее время региональное правительство ищет подрядчика через сайт госзакупок, который предоставит 13 автомобилей. Максимальная цена контракта - 6 038 400 рублей.

Согласно техническому заданию машины должны быть с двигателем 2.0 и мощностью не менее 125 лошадиных сил. По условиям контракта компания-подрядчик за свой счёт обеспечит содержание, сервисное обслуживание, ремонт автомобилей и приобретение запчастей в случае необходимости.

К услугам депутатов транспорт должен быть в выходные и праздничные дни. В сумму договора также входит зарплата водителей.

Добавим, что накануне донское правительство объявило конкурс на аренду транспорта для чиновников. На эти цели из областного бюджета будет выделено 290 млн рублей.

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