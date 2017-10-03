Слушание дела Януковича, находящегося в Ростове, отложили из-за неявки адвоката



Слушание дела Януковича, находящегося в Ростове, отложили из-за неявки адвоката. Судебное заседание было назначено на 5 октября, но его перенесли на 11 октября.



Как рассказал судья Владислав Девятко, юрист экс-главы Украины встречался с Виктором Януковичем в Ростове-на-Дону. По этой причине Максим Герасько не приехал на заседание. Бывший президент и его адвокат должны согласовать линию защиты.



Юрист подал заявление и предоставил авиабилеты на 5 октября на рейсы Киев - Минск, Минск - Москва.