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Михаил Емельянов: Эсеры осуждают планы правительства поднять тарифы ЖКХ

Михаил Емельянов: Эсеры осуждают планы правительства поднять тарифы ЖКХ
Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на ЖКХ из-за увеличения НДС с 18 до 20%. В скором времени цены на коммунальные услуги, которые и так огромны, «взлетят» до небес.

Так, первый заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Михаил Емельянов считает, что увеличение тарифов - мера ничем не обоснованная.

– К таким предложениям Минэкономразвития я отношусь крайне отрицательно. Они свидетельствуют о том, что правительство не хочет и не собирается противодействовать усилиям лоббистов от ЖКХ.

Естественно, напрямую никакой связи между повышением НДС и повышением тарифов ЖКХ нет. И, кстати, когда речь заходит о реальном секторе экономики, обычно в таких случаях Минэкономразвития предлагает предприятиям этого сектора снижать издержки. Может, и предприятиям в сфере ЖКХ следует порекомендовать снижать издержки, а не пытаться решать проблемы за счет потребителей?

Из этого можно сделать вывод: Минэкономразвития по-прежнему плевать на обычных граждан. Чиновникам все равно, что реальные доходы россиян с каждым годом становятся только меньше.

Мало того, за счет граждан они пытаются решить все появляющиеся экономические проблемы, не думая о том, что это ведет к усилению социальной напряженности. Ко всему прочему, такие действия еще и дестабилизируют общественно-политическую жизнь.

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