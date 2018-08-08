Михаил Емельянов: Действия правительства не стимулируют рост экономики



Совсем недавно мнение россиян по поводу финансовой стабильности страны выясняли социологи. Оказалось, что как минимум треть опрошенных ожидает экономического спада.



Как отметил депутат Государственной Думы, руководитель ростовской региональной организации партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, подобная реакция людей вызвана некомпетентной экономической политикой правительства.



– Россияне весьма хорошо ощущают, что происходит в стране, и их опасения не напрасны. Складывается впечатление, что наше правительство намеренно пытается загнать экономику в стагнацию и не желает, чтобы доходы жителей росли, - убежден Михаил Васильевич.



По мнению депутата, нынешняя макроэкономическая политика Центробанка и правительства тормозит экономику. Решение о повышении НДС, нежелание Центробанка снижать ключевую ставку, ограничительная по доходам бюджетная политика правительства – все это снижает потребительский спрос. А без спроса не будет стимула развивать производства даже в тех сферах, где есть условия для расширения. Высокие кредитные ставки, как следствие - слишком дорогие кредиты - еще один фактор «торможения».



- Пока правительство не собирается принимать меры по стимулированию экономического роста. Это и вызывает тревогу у россиян, - уверен Михаил Емельянов. - Я считаю, что в ближайший год экономика продолжит падение. В конце концов перед нами возникнет вопрос смены правительства.