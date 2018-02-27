ВТБ снижает ставки по кредитам наличными семейным клиентам



С 1 марта по 31 мая 2018 года ВТБ запускает акцию, в рамках которой состоящие в браке клиенты могут получить дисконт в размере 5 пп по своему кредиту наличными. Воспользоваться предложением также имеют право заемщики, рефинансирующие в ВТБ задолженность сторонних банков.



В рамках акции скидка предоставляется клиентам, которые отвечают следующим условиям:



- оформили кредит наличными или рефинансирование в период с 1 марта по 31 мая 2018 года;



- на момент оформления кредита состоят в браке не более одного года;



- исправно будут обслуживать свой кредит наличными не менее трех лет с момента оформления займа;



- продолжат состоять в браке через три года.



К примеру, клиент оформил брак в июне 2017 года, взял кредит в марте 2018-го и начал исправно его выплачивать. Обращаясь в 2021 году в офис ВТБ за скидкой по кредиту, заемщику необходимо будет предъявить паспорт со штампом о браке, в котором он состоял на момент получения кредита.



«Финансовый вопрос является важной составляющей семейного благополучия. Мы хорошо это понимаем, поэтому стремимся помочь клиентам решить его максимально комфортно, – комментирует вице-президент, начальник управления кредитных продуктов банка ВТБ Дмитрий Поляков. – В настоящее время в ВТБ действует несколько программ, рассчитанных исключительно на семейных клиентов, спрос на них стабильно растет. Мы рассчитываем, что нашим новым предложением воспользуются около 10 тысяч молодых семей».



Спецпредложение банка действительно для всех каналов продаж. Согласно условиям акции дисконт предоставляется клиентам, обслуживающим кредит без просрочек и реструктуризаций.