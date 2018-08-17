ВТБ профинансирует Омскую область на 3 млрд рублей



По итогам открытых аукционов банк ВТБ заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 млрд рублей. До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7,5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.



Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью».