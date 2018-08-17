Авторизация

Регистрация


  • USD 67.18
  • EUR 77.35
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

ВТБ профинансирует Омскую область на 3 млрд рублей

ВТБ профинансирует Омскую область на 3 млрд рублей
По итогам открытых аукционов банк ВТБ заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 млрд рублей. До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7,5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.

Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.