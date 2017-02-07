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В Ростовской области новый начальник управления по противодействию коррупции

В Ростовской области новый начальник управления по противодействию коррупции
В Ростовской области назначен новый начальник управления по противодействию коррупции. Им стал генерал-майор полиции Сергей Сериков, который до настоящего времени занимал пост начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В органах МВД Сергей Борисович Сериков трудится с 1986 года. До 2014 года он работал на различных должностях в органах внутренних дел на территории Ростовской области. С 2011 по 2014 год возглавлял управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

У назначенного руководителя ведомства есть государственные награды и поощрения, в том числе как участника контртеррористических операций.

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