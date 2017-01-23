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В Ростове задержали мужчину, обокравшего 5 квартир

В Ростове задержали мужчину, обокравшего 5 квартир

В Ростове задержали 26-летнего жителя Аксайского района,подозреваемого в пяти квартирных кражах. Мужчина проникал в квартиры, подбирая ключи к входным дверям или через окно. Из квартир он похищал деньги и ценные вещи. Все кражи были совершены на территории Октябрьского района.
- Задержанный был ранее судим за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.- Общая сумма ущерба составила более 190 тыс. руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: http://sakhalife.ru

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