В Ростове задержали мужчину, обокравшего 5 квартир





В Ростове задержали 26-летнего жителя Аксайского района,подозреваемого в пяти квартирных кражах. Мужчина проникал в квартиры, подбирая ключи к входным дверям или через окно. Из квартир он похищал деньги и ценные вещи. Все кражи были совершены на территории Октябрьского района.

- Задержанный был ранее судим за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.- Общая сумма ущерба составила более 190 тыс. руб.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Фото: http://sakhalife.ru