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В Ростове водитель «Инфинити» сбил мужчину

В Ростове водитель «Инфинити» сбил мужчину
В Ростове водитель автомобиля «Инфинити» сбил подвыпившего мужчину. ДТП произошло за Текучевским мостом в переулке Майкопском днем 14 января.

По словам очевидцев, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте и был не трезв.
- Он уже перешел дорогу и был возле бордюра, - рассказали очевидцы. - А тот летел, еле вписался в поворот... Ну и в человека вписался...

Ростовчане считают, что виноваты оба - и переходивший в неположенном месте мужчина, и водитель иномарки, который ехал с превышением скорости.
- По предварительной информации, 20-летний водитель иномарки наехал на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, – рассказали в ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии пешеход получил травму головы и перелом таза. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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