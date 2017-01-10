В Ростове водитель «Инфинити» сбил мужчину



В Ростове водитель автомобиля «Инфинити» сбил подвыпившего мужчину. ДТП произошло за Текучевским мостом в переулке Майкопском днем 14 января.



По словам очевидцев, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте и был не трезв.

- Он уже перешел дорогу и был возле бордюра, - рассказали очевидцы. - А тот летел, еле вписался в поворот... Ну и в человека вписался...



Ростовчане считают, что виноваты оба - и переходивший в неположенном месте мужчина, и водитель иномарки, который ехал с превышением скорости.

- По предварительной информации, 20-летний водитель иномарки наехал на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, – рассказали в ГИБДД по Ростовской области.



В результате аварии пешеход получил травму головы и перелом таза. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.