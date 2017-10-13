В Ростове с 16 по 18 октября будут отключать свет



В Ростове с 16 по 18 октября пройдет отключение света.



Так, из-за неотложных работ для исключения аварийных ситуаций, подача электроэнергии будет прекращена 16 октября с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Сахалинской;

- Славинской;

- Вавилова в домах с 56 по 88 и с 69 по 85;

- Королева 1Б,1В, 1Г;

- Неклиновской;

- Смелой;

- Ольгинской;

- Облиевской;

- Полоцкой;

- Днепроградской;

- Монтажной;

- Инженерной;

- пер. Радиаторном;

- пер. Изыскательской;

- с/т «Импульс»;

- с/т «Ригель».



17 октября с 9 утра до 17 часов электричество отключат на переулках:

- Анри Барбюса в домах с 1 по 15 и с 2 по 18;

- Барнаульском в домах с 4 по 12 и с 5 по 9;

- Бобруйском в домах с 2 по 14 и с 3 по 15;

- Виражном в домах с 5 по 19;

- Готвальда в домах с 1 по 21 и с 2 по 18;

- Жигулёвском в домах с 2 по 6 и с 3 по 5;

- Зеркальном в домах с 1 по 15 и с 2 по 18;

- Профильный в домах с 1 по 9 и с 2 по 4;

- Юных Коммунаров в домах с 1 по 13 и с 2 по 10, а также на улицах:

- Загорской № 70 и № 72;

- Петрашевского в домах с 1 по 35 и с 2 по 12;

- Портовой 30, в домах с 2 по 72 и с 5 по 33.

- Заводской в домах с 5 по 37 и с 2 по 18;

- Пржевальского в домах с 29 по 49;

- Магнитогорской в домах с 36 по 46, 7, 7А, 7Б, 7В;

- Урицкого в домах с 58 по 72 и № 78/12.



С 16 по 18 октября с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:

- Катаева в домах с 120 по 146 и с 155 по 185;

- пер. Скрыпника в домах с 18 по 26 и с 15 по 23.