В Ростове с 16 по 18 октября будут отключать свет
В Ростове с 16 по 18 октября пройдет отключение света.
Так, из-за неотложных работ для исключения аварийных ситуаций, подача электроэнергии будет прекращена 16 октября с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Сахалинской;
- Славинской;
- Вавилова в домах с 56 по 88 и с 69 по 85;
- Королева 1Б,1В, 1Г;
- Неклиновской;
- Смелой;
- Ольгинской;
- Облиевской;
- Полоцкой;
- Днепроградской;
- Монтажной;
- Инженерной;
- пер. Радиаторном;
- пер. Изыскательской;
- с/т «Импульс»;
- с/т «Ригель».
17 октября с 9 утра до 17 часов электричество отключат на переулках:
- Анри Барбюса в домах с 1 по 15 и с 2 по 18;
- Барнаульском в домах с 4 по 12 и с 5 по 9;
- Бобруйском в домах с 2 по 14 и с 3 по 15;
- Виражном в домах с 5 по 19;
- Готвальда в домах с 1 по 21 и с 2 по 18;
- Жигулёвском в домах с 2 по 6 и с 3 по 5;
- Зеркальном в домах с 1 по 15 и с 2 по 18;
- Профильный в домах с 1 по 9 и с 2 по 4;
- Юных Коммунаров в домах с 1 по 13 и с 2 по 10, а также на улицах:
- Загорской № 70 и № 72;
- Петрашевского в домах с 1 по 35 и с 2 по 12;
- Портовой 30, в домах с 2 по 72 и с 5 по 33.
- Заводской в домах с 5 по 37 и с 2 по 18;
- Пржевальского в домах с 29 по 49;
- Магнитогорской в домах с 36 по 46, 7, 7А, 7Б, 7В;
- Урицкого в домах с 58 по 72 и № 78/12.
С 16 по 18 октября с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:
- Катаева в домах с 120 по 146 и с 155 по 185;
- пер. Скрыпника в домах с 18 по 26 и с 15 по 23.