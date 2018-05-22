В Ростове разыскивают насильника, надругавшегося над девочкой рядом с остановкой





В Ростове разыскивается подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Нападение на подростка произошло 18 мая около 22 часов на улице Штахановского.



По информации источника, мужчина, на вид которому - 25-30 лет, возле остановки «Лестница» оттащил в рощу девочку. Ударив её несколько раз по лицу и угрожая расправой, он надругался над несовершеннолетней.



Со слов пострадавшей, полицейские составили фоторобот преступника. Его рост - около 160-165 сантиметров, он худощавого телосложения. У подозреваемого светлые волосы, есть залысины, короткая стрижка.



В момент нападения он был одет в серую кофту с капюшоном и тёмные трико, на ногах, предположительно, были тёмные кроссовки.



Всех, кто видел похожего по описанию человека, просят сообщить в полицию.