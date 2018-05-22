Авторизация

Регистрация


  • USD 61.59
  • EUR 72.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростове разыскивают насильника, надругавшегося над девочкой рядом с остановкой

В Ростове разыскивают насильника, надругавшегося над девочкой рядом с остановкой

В Ростове разыскивается подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Нападение на подростка произошло 18 мая около 22 часов на улице Штахановского.

По информации источника, мужчина, на вид которому - 25-30 лет, возле остановки «Лестница» оттащил в рощу девочку. Ударив её несколько раз по лицу и угрожая расправой, он надругался над несовершеннолетней.

Со слов пострадавшей, полицейские составили фоторобот преступника. Его рост - около 160-165 сантиметров, он худощавого телосложения. У подозреваемого светлые волосы, есть залысины, короткая стрижка.

В момент нападения он был одет в серую кофту с капюшоном и тёмные трико, на ногах, предположительно, были тёмные кроссовки.

Всех, кто видел похожего по описанию человека, просят сообщить в полицию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.