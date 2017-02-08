В Гуково сгорела баня в частном доме

В Гуково из горящей бани в частном доме спасли три человека. Пожар произошел днем 7 февраля на улице Партизанской 43.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:13 - горела баня на территории частного дома на площади 10 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.



В тушении были задействованы восемь пожарных и две единицы техники. Горение было полностью ликвидировано в 11:47.