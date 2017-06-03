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У 55-летнего ростовчанина изъяли более килограмма наркотиков

В Ростове полицейские изъяли у 55-летнего мужчины более килограмма наркотиков.

Вещество растительного происхождения нашли в доме жителя Кировского района донской столицы во время обыска.

- Полицейскими было изъято более килограмма наркотика, которое, согласно заключению экспертно-криминалистического отдела, является марихуаной, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ростовчанин заключен под стражу.

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