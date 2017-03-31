Ростовчанин организовал в своей квартире наркопритон
Житель Ростова-на-Дону организовал в своей квартире наркопритон. Мужчину задержали 1 апреля.
- 30-летний горожанин регулярно предоставлял свое жилье для употребления наркотиков,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На мужчину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Организатору притона грозит до четырех лет тюрьмы.