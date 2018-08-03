Прогнозы на матч: железная гарантия или всего лишь мнение?



Ставки на спорт немного отличаются от любых других азартных игр. Да, делая ставки, вы тоже рискуете деньгами, но в отличие от той же рулетки, у вас появляется возможность проанализировать предстоящее событие.



Сразу скажем, что даже исход с минимальным коэффициентом и прогноз, который, по вашему мнению, должен стопроцентно произойти – не исключают рисков потерять деньги. Всегда трезво оценивайте свои финансовые возможности и последствия любых ставок, не отыгрывайтесь и играйте только на то, что вы можете безболезненно потерять.



Нельзя воспринимать прогнозы, как азартную игру. Если делать ставки, полагаясь только на удачу, вы обязательно потеряете свои финансы. Если не в этот раз, то точно в ближайшее время.



Однако все это не исключает возможности использовать прогнозы – если не в качестве гарантии, то альтернативного мнения, инструмента и помощника для разумных решений. Одним из источников прогнозов и обзоров может стать портал ВсеПроСпорт.ру.



Платный или бесплатный?



Платные прогнозы – это палка о двух концах. Во-первых, даже самый дорогой и якобы эксклюзивный прогноз не исключает возможности проигрыша. Во-вторых, часто под видом платных услуг «экспертов» скрываются откровенные аматеры или даже мошенники – они часто дают противоположные прогнозы разным пользователям, и если кто-то выигрывают, доверяя их прогнозам, то кто-то обязательно проигрывает.



Вместе с тем бесплатные прогнозы тоже имеют свои «подводные камни». Выступать в роли прогнозиста может буквально каждый. Это значит, что нет никаких гарантий, что человек, который уверяет вас поставить на выбранный исход, имеет какие-то знания и навыки. Помните, что ни один эксперт не будет наставить на 100% правильности своего прогноза и подталкивать вас к ставкам. Ни один специалист не будет говорить о якобы секретных методиках, обмане букмекеров, гарантированной прибыли, даже на дистанции.



Верить или не верить?



Стоит воспринимать прогнозы правильно. Это не инструмент, который открывает волшебные возможности для заработка. Это всего лишь мнение других людей. Возможно, лучше разбирающихся, более опытных и знающих, но только мнение. Оно тоже может быть ошибочным.



Конечно, это не означает, что вы не должны к нему прислушиваться. Если прогноз пишет признанный специалист, если прогнозы выкладывает сайт, заслуживающий доверия, то почему бы не ознакомиться с мнением автора.



Другое дело, что ни один прогноз не стоит воспринимать, как мотивацию к неоправданно большим ставкам, гарантию к выигрышу и так далее. Трезво оценивайте свои возможности, сами решайте, как поступить и помните о том, что проиграть может даже самый железный «верняк». Поэтому не ставьте то, что нельзя потерять, не играйте на кредиты и займы, не пытайтесь использовать ставки для улучшения своего финансового положения. Это всегда заканчивается плохо. Даже если вы читаете прогнозы.