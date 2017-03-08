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При пожаре в дачном доме в Шахтах погиб мужчина

При пожаре в дачном доме в Шахтах погиб мужчина

В городе Шахты в результате пожара погиб 65-летний мужчина. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Восход» в переулке Виноградном.

В оперативные службы сообщение о происшествии поступило 9 марта в 3:40.
- Горел дачный дом на площади 12 кв.м., - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Погиб 65-летний мужчина.

Как установили специалисты, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекались две единицы техники и семь пожарных. Возгорание ликвидировали в 04:00.

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