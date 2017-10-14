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Под Ростовом нашли снаряд времен войны

Под Ростовом в Аксайском районе нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас был обнаружен в одном из дворов на улице Ленина в станице Ольгинской. Взрывоопасный предмет нашли во время земляных работ.
- Аксайским военным комиссариатом подана заявка на изъятие снаряда, - сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Ранее артиллерийский снаряд обнаружили в Морозовском районе. Боеприпас диаметром 122 миллиметра находился вблизи трассы Волгоград – Каменск.

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