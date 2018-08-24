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На проспекте Стачки в Ростове ограничат движение

На проспекте Стачки в Ростове ограничат движение

В Ростове на проспекте Стачки с середины сентября ограничат движение транспорта.

Из-за ремонта дороги на участке проспекта от улицы Малиновского до Пескова проезд будет закрыт с 16 сентября по 1 октября.

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