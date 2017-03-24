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На Дону мужчина во время застолья сорвал кольцо с пальца знакомой и сбежал

В Багаевском районе Ростовской области мужчина во время застолья украл золотое кольцо своей знакомой и сбежал.

Девушка обратилась в полицию и заявила о краже ювелирного изделия. По её словам, во время распития спиртного между ней и её знакомым возникла ссора. Во время спора мужчина сорвал с пальца кольцо и скрылся.
- Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого и доставили его в дежурную часть, где установили, что ранее он уже был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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