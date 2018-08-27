Мы подготовили для собственников жилья не очередное мобильное приложение, а беспрецедентный сервис, работающий на клиента



Кто из нас любит оплачивать кипу счетов ЖКХ? Вряд ли многие ответят положительно, даже если делают это online. НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» активно поддержал нежелание владельцев жилья тратить время впустую, создав для 560 тысяч собственных клиентов принципиально новый сервис доставки электронных квитанций - «Фонд капремонта 61 онлайн».



Об этом порталу Rostov.ru рассказал Владислав Крюков, директор НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту».



- Владислав Анатольевич, расскажите, как и почему возникла идея создания нового сервиса для Ваших клиентов?



- Как плательщик услуг ЖКХ я всегда сталкивался с двумя основными проблемами: как получить квитанцию и как ее оплатить без затрат времени, но не мог найти ответ. Учитывая все недочеты существующих сервисов, мы решили создать принципиально новый продукт.



- В чем состоит принципиальное отличие сервиса «Фонд капремонта 61 онлайн»?



- «Фонд капремонта 61 онлайн» - сервис ежемесячной автоматической доставки электронных квитанций и мгновенной оплаты взносов на капремонт с помощью гаджета и пластиковой карты. Клиент может забыть о сроках оплаты. Система сама напомнит о взносе в установленный срок и пришлет квитанцию, предложив ее оплатить в два клика.



- Могли бы Вы рассказать об алгоритме работы с сервисом?



- Подключиться к сервису можно тремя способами. Во-первых, клиент может скачать мобильное приложение «ФКР61 онлайн» в AppStore или Google Play. Во-вторых, собственник жилья может отправить письмо на электронную почту: fondkrro@fkronline.ru, указав номер лицевого счета в «Теме» письма, а номер мобильного телефона - в самом тексте электронного сообщения. И, в-третьих, клиент может отправить СМС с номером лицевого счета на номер телефона: +7-909-418-72-89.



В дальнейшем ежемесячные оплаты будут проходить предельно быстро. На телефон собственнику будет прислана электронная квитанция, которую клиенту будет предложено оплатить.



- Взимается ли плата за пользование сервисом доставки и оплаты квитанций?



- Сервис взимает комиссию в размере 10 рублей при платеже в сумме до 1 000 рублей. Если платеж выше 1 000 рублей - то 1% от оплачиваемой суммы. При этом доставка квитанций и оплата доступна только для абонентов, перечисляющих взнос на котловой счет (40703810300300000220).



- Как проходят платежи с точки зрения безопасности?



- Оплаты проходят в защищённом режиме через эквайринговый модуль государственного Банка ВТБ (ПАО). Таким образом, повышается надежность и прозрачность выполняемых операций.



- Владислав Анатольевич, как Вы считаете, насколько будет востребован сервис «Фонд капремонта 61 онлайн» у собственников жилья?



- У клиента останется масса свободного времени, если ему не придется каждый месяц отвлекаться на оплату счетов, в том числе и за капитальный ремонт. Не будет необходимости запоминать сроки оплаты взносов, не нужно будет искать квитанции в почтовом ящике, посещать банк или входить в банковское приложение. Наш сервис практически все сделает за клиента. Именно поэтому я убежден, что «Фонд капремонта 61 онлайн» удобен, полезен и будет максимально востребован собственниками жилья.