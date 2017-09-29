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Молодой ростовчанин обокрал магазин, где раньше работал

В Железнодорожном районе Ростова молодой человек обокрал продуктовый магазин, где раньше работал.

Парень сорвал замок и попал внутрь помещения. Там он украл из металлического ящика около 40 тыс. руб. Когда утром один из сотрудников магазина пришёл на работу, он заметил следы взлома и обратился в полицию. Вскоре по подозрению в краже полицейские задержали 23-летнего ростовчанина.
- Ранее молодой человек уже был судим за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


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