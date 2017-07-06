Молодого уличного грабителя задержали в Ростове

В Ростове 22-летний парень ограбил женщину на улице. Жительница Пролетарского района города обратилась в полицию и рассказала, что вечером возвращалась домой, когда на проспекте 40-лет Победы неизвестный рывком выхватил из её рук сумку. Грабитель быстро скрылся с места преступления.



По словам ростовчанки, в сумке были личные вещи и деньги. Общая сумма ущерба составила порядка 50 тыс. руб.

- Сотрудники полиции установили и задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Как оказалось, молодой грабитель уже был судим за аналогичное преступление и разбой. Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению подобных грабежей на территории Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Похищенные вещи изъяли и вернули владелице.